Певица In-Grid поддержала дух итальянцев

Он появился в эфире сотен итальянских радиостанций. Песня посвящена оптимизму и энтузиазму итальянского народа в борьбе с жизненными трудностями и призывает человечество никогда не падать духом.

Новая композиция появилась в эфире крупнейших радиостанций страны, её поддержала печатная и электронная пресса

Авторы музыки и текста: Ingrid Alberini, Paolo Rossini, Marco Rapini.



Be Italian

Ингрид Альберини, биография:

Будущую певицу назвали в честь кинозвезды Ингрид Бергман, которую обожал её отец. Родители Ингрид владели кинотеатром в небольшом городке Модена, который находится недалеко от Пармы и Болоньи, в регионе Реджо-Эмилия, который называют колыбелью итальянской музыки.Всё детство и юность Ингрид смотрела кино, слушала песни из фильмов, которые, по её словам, и подпитывали ее страсть к искусству, позволяющему делиться своими эмоциями со множеством людей. Творческий путь Ингрид начался с живописи и актерского мастерства, но, именно музыка в итоге стала главной любовью и делом её жизни.

Ингрид начала с пиано-бара, мюзиклов, сотрудничества с местными джазовыми группами, и вскоре её мягкий, необычный голос и актёрская магия, позволили познакомиться с известными продюсерами танцевальной музыки Ларри Пиньягноли и Марко Сончини. Они предложили Ингрид написать стихи на созданную ими мелодию и записать эту композицию. Так появилась песня "Tu es foutu". Трек побил все рекорды трансляции на итальянских радиостанциях и сразу стал международным хитом

Так появились 5 альбомов, более 20 европейских хитов, эксклюзивные российские синглы, записанные с Лолитой, Жанной Фриске, кавер на легендарную песню Эдиты Пьехи “Замечательный сосед”, специальные проекты с крупнейшими радиостанциями: Авторадио, Ретро FM, Радио Рекорд.