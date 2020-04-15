Селена Гомес подала в суд за использование образа

Как сообщает Variety, звезда требует 10 млн долларов компенсации за незаконное использование ее образа. В иске отмечается, что образ героини игры скопирован из фотосессии Гомес для журнала Flare, на что она не давала согласия.



Слева скрин игры, справа обложка Flare

Кроме того, Селена возмущена, что игра побуждает пользователей совершать внутренние покупки стоимостью до 99,99 долларов, а также полна багов и имеет пользовательский рейтинг 3,5 из 5 в App Store. Певица утверждает, что никогда бы не согласилась участвовать в таком низкосортном проекте.

По данным TMZ, стоимость одного рекламного поста в инстаграме Гомес составляет 800 тыс. долларов. Артистка тщательно просматривает все заявки и соглашается рекламировать только те продукты, которые соответствуют ее высоким стандартам.