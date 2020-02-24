Украину на Евровидении представит этно-поп на украинском Go_A

Музыкальный коллектив победил в финале национального отбора, который украинский "Первый канал" показал в пятницу. Полное видео трансляции доступно на YouTube.

За право представлять страну на международном музыкальном конкурсе с Go_A соперничали певицы Jerry Hail, KRUTЬ , артисты David Axelrod, Khayat, а также группа Tvorchi. По результатам голосования Go_A получили максимальное количество баллов – 12. Это едва ли не впервые, когда мнение судей и зрителей сошлось и лидеры конкурса были безоговорочными.

Участники группы Go_A еще в прямом эфире признались, что пошли на риск, выбрав украиноязычную песню "Соловей". Однако именно этномотивы трека и необычайный вокал солистки коллектива Екатерины Павленко помогли им одержать победу в Нацотборе. Кроме этого, в своем обращении к зрителям музыканты растрогали весь зал.

Дорогая Украина, мы с группой Go_A рискнули и спели на Нацотборе Евровидения песню на украинском языке. Хоть все и говорили, что это делать не нужно. Мы считаем, что украинский язык должен звучать и теперь слово за вами, - – обратилась к зрителям участница Go_A.

"Евровидение" в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.