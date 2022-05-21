30-летие «Солисты Москвы» отметили с еще 4 камерными оркестрами на сцене

19 мая 1992 года «Солисты Москвы» п/р Юрия Башмета впервые сыграли на сцене Большого зала Московской консерватории, а спустя 30 лет вышли на ту же сцену. Ради такого дела сделали целый фестиваль камерных оркестров. В зале были все — от Соколова до Чайковского (Александра), от Игоря Матвиенко до Михаила Куснировича, и даже посла Узбекистана. Аншлаг.



Юрий Башмет

Начали со Шнитке, который специально для Юрия Башмета написал «Трио-сонату» для струнных, которую Башмет в своей редакции сделал оркестровой версией для камерного оркестра «под наблюдением автора». «Солисты Москвы» любят и умеют играть Шнитке. Все эти тончайшие диссонансы, расползающиеся нитками под эмоциональными пассажами струнных, и тихо гудящие отголосками со странными интервалами, - это конек для «Солистов». Башмет почти не дирижировал, только истощенно указывал пальцами путь группам. Все все понимали. Потрясающей глубины произведение и исполнение.

А дальше было интересно. На относительно небольшую сцену БЗК вышло сразу пять (!) камерных оркестров: Камерный оркестр Армении, «Солисты Узбекистана», «Солисты Нижнего Новгорода», Камерный оркестр Новосибирска и, собственно, «Солисты Москвы». И все ради того, чтобы все участники фестиваля камерных оркестров исполнили премьеру — Фантазию Кузьмы Бодрова для пяти камерных оркестров и органа Константина Волостнова, специально заказанную к фестивалю.



5 оркестров на одной сцене

Фантазия Бодрова оказалась, как обычно, не слишком оригинальной, тут прослеживаются влияния и Малера, и даже Бетховена. Но соединить сразу пять оркестров из разных соков сделанных, - это явно было непросто, но получилось. В антракте Кузьма Бодров гордо размахивал своей партитурой, и утверждал, что это была весьма непростая задача.

Забавно, что первое отделение «Солисты Москвы» закончили его же переложением темы Happy Birthday To You, сделанной довольно забавно. Зрители оценили.





А после антракта «Солисты Москвы» сыграли Шуберта-Малера «Смерть и девушка», не раз ими игранные, и отточенные до самого не балуйся. Так что сюрпризов и не было. Звук был вышколенный и практически идеальный. А на бис (куда без него) сыграли тот же Happy Birthday в вариациях чардаша, известного по исполнениям Гидона Кремера.

На следующий день «Солисты Узбекистана» дали роскошный концерт в том же БЗК, но как же мало там было слушателей. Диаспора не пришла почему-то, а россиян было немного. Между тем, концерт был прекрасен. «Солисты Узбекистана» начали со «Старинных лютневых танцев и песен» Отторино Респиги, сюита №3. Это сочинение 1931 года, не барокко в чистом виде. Это и дали понять «Солисты Узбекистана» п/у Анвара Раимджанова (возглавляющего оркестр с 1998 года). Тонкое и деликатное прочтение.

Порадовал уровень инструментария узбекского оркестра — все в порядке с первыми скрипками и всеми виолончелями. Есть некоторые проблемы с альтами. Но работать можно. «Вариации на тему Рококо» Чайковского звучали скорее странновато: мелодичности и задушевности оркестру добиться не удалось, а солист Сардор Ибрагимов (виолончель) при всей несомненной одаренности уж слишком привык быть участником «Солистов Узбекистана», и скорее присоединялся к оркестру, чем собственно солировал. А вот Серенада для струнного оркестра Эдварда Элгара прозвучала убедительно.



Элнура Мирзакамалова и «Солисты Узбекистана»

И вот уже кубинец Эрнесто Лекуона с его знаменитой Malaguena и кастаньетами. Страстные мелодии и драма. И аутентичность в ход пошла: сначала Абсусаид Набиев «Танавар» на тему узбекской народной песни с солирующей пианисткой Элнурой Мирзакамаловой, а затем совершенно феерический номер с ней же на тему хорезмской танцевальной мелодии «Раталла» Руслана Абдуллаева. Это был какой-то невероятный регтайм на грани авангарда и народной мелодики. Какая же глубина у узбекской музыки… Его даже пришлось повторить на бис. Повторили...

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО и автора.