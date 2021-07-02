Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» соберет звезд музыки в Новом Иерусалиме

Фестиваль проводит Московская областная филармония совместно с музеем «Новый Иерусалим» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области.



Фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

В программе пяти фестивальных дней – восемь концертов классической музыки. Все они пройдут под открытым небом.

«В этом году у нас состоится уже 4-й по счету фестиваль «Лето. Музыка. Музей», и все свидетельствует о том, что он набирает силу, - рассказывает президент фестиваля, художественный руководитель Московской областной филармонии композитор Максим Дунаевский. – Если в первый год (2018) у нас было два осторожных концерта, и практически, еще не было фестиваля – а просто прошло два концерта под открытым небом, то на втором фестивале их было уже три, а в прошлом году, несмотря на пандемию, на фестивале состоялось восемь концертов. В этом году у нас будет их тоже восемь. И это уже большой настоящий фестиваль. Я с гордостью могу сказать, что он один из крупнейших open-air фестивалей классической музыки в России. Радует, что мы держим уровень, держим марку, несмотря на трудности, в первую очередь, финансовые, пандемический год обострил эти проблемы, но мы все равно снова проведем фестиваль, и проведем его на высоком уровне. Разнообразная программа удовлетворит музыкальный вкус даже самой изысканной аудитории. Ее высоко оценили музыканты, думаю, что оценит и публика, которая придет на наши концерты. Мы снова собираем звездных исполнителей, и на этот раз у нас не только выдающиеся солисты, но и выдающиеся оркестры, что очень важно и творчески интересно».



Максим Дунаевский

Не каждый фестиваль может похвастаться тем, что соберет на своей сцене в течение пяти дней столь блистательные коллективы, как ГАСО им. Е.Ф. Светланова, Российский молодежный национальный симфонический оркестр, камерные оркестры «Виртуозы Москвы» и «Musica Viva». Афишу фестиваля этого года украшают имена всемирно известных музыкантов и молодых звезд классической мировой сцены - виолончелистов Миши Майского и Эмина Мартиросяна, скрипачей Сергея Догадина и Гайка Казазяна, пианиста Кирилла Герштейна, певиц Альбины Шагимуратовой и Полины Шамаевой, гитариста Артема Дервоеда и баяниста Иосифа Пурица.

На фестивале традиционно прозвучат как известные произведения, так и редко исполняемые. Несколько тематических линий связывают все программы — юбилеи композиторов и памятные даты. На фестивале прозвучит балетная музыка И.Ф. Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Аполлон Мусагет» (к 50-летию со дня смерти). Кроме того, в программе сочинения А. фон Цемлинского (150 лет со дня рождения), Дж. Боттезини (200 лет), А. Пьяццоллы (100 лет), П. Виардо (200 лет), К. Сен-Санса (к 100-летию со дня смерти), а также М. Равеля, Г. Малера (исполнение его симфоний — традиция фестиваля), С.В. Рахманинова, К. Дебюсси, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди и многих других композиторов.

Подробнее о фестивале и билеты — по ссылке.