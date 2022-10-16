Игорь Яковенко в «Москвариуме» уловил коммерческую жилку

Игорь Яковенко — музыкант сегодняшнего дня. Отучился пару лет в Московской консерватории на факультете исторического и современного исполнительского искусства, а затем перевелся к Игорю Брилю на факультет джазового фортепиано.

«Забросил клавесин и начал заниматься только джазом», - как говорит сам Яковенко.

Сейчас у него и сугубо джазовые программы по клубам, и собственные неоклассические произведения, проходящие по устаревшему уже понятию «третье течение». Да и музыкальной журналистикой он занимается, так что коллега. Автор оперы «Виновны!» для театра Станиславского и Немировича-Данченко, и издается на уважаемом лейбле Fancymusic.



Игорь Яковенко

Новая программа «Негативная Диалектика» на фоне плавающих в аквариуме косаток, состоит, кроме заглавной композиции, из неизданных пока пьес весьма расслабленного и атмосферного содержания: Багатель, Элегия №1 и №2, Le, Процесс, Предчувствие и др.

Солирующую роль Игорь Яковенко неизменно оставляет себе за роялем. Релакс-музыка полна атмосферными пассажами и почти джазовой импровизацией. Роль академического квартета OpensoundOrchestra из двух скрипок, альта и виолончели заключается только в поддержке солирующего фортепиано, своих соло или хотя бы каденций им не досталось вовсе.



Игорь Яковенко и OpensoundOrchestra





Это звучит как очень качественная буржуазная музыка. И не случайно, что в «Москвариуме» оказались заполнены только самые дорогие сидячие места за столиками, - стоячих просто почти никто не купил. Это комфортная для слушателя музыка, она не требует пристального внимания, достаточно быть «на волне».

Игорь Яковенко явно не готов производить «музыку для супермаркетов», он активно педалирует сломы эмоций, как в Le (посвященной специфической архитектуре Ле Корбюзье), или тщательно препарирует смены состояний, как в «Процессе». Но комфорта слушателей это не задевает. Яковенко следит за акустической гармоникой, - никаких диссонансов и жестких интервалов, только сладкие переливы нот и классические гармонии. Яковенко явственно хочет доставить зрителю удовольствие, и это у него получается.



Игорь Яковенко

Новая программа Игоря Яковенко очень хороша как для джаз-клубов, так и респектабельных корпоративов. Забавно, что я так и не услышал в ней отголосков недавних релизов «The Music Machine» или «False Sonatas» (посвященного Бриттену) с куда более «вдумчивыми» композициями. Видимо, Яковенко ищет удобный формат для коммерческих выступлений.

Что ж, он его нашел.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА