Юрий Башмет о Святославе Рихтере, самоучках и Зимнем фестивале

На вопрос, как Юрий Башмет относится к самоучкам, к которым причисляют и великого пианиста Святослава Рихтера, которого обучал отец, и в Московскую консерваторию тот поступил, уже будучи сложившимся пианистом, много где поработавшим и победившим на конкурсах, а окончил ее в статусе одного из лучших пианистов мира, маэстро ответил так.



Юрий Башмет

«Иногда самоучки вырастают в Рихтера, но все-таки он из музыкальной семьи, его отец был органистом, и его учили. Но он был гениально одаренным человеком, и был замечательный случай с Нейгаузом. В Москве был объявлен конкурс на лучшее исполнение сонаты Скрябина, на выбор исполнителя. И вот Рихтер сыграл вечером Нейгаузу, а на следующий день — конкурс. Нейгауз вечером его сильно благодарил, благословил на исполнение этой сонаты: «Играй, как ты сегодня играл, это будет шикарно». А на следующее утро у Нейгауза чуть не случился инфаркт. Рихтер не спал всю ночь, выучил другую сонату Скрябина, и заиграл на конкурсе другую сонату. И, кстати, выиграл этот конкурс. Нейгауз спрашивает Рихтера, зачем так делать? Тот отвечает, что волновался из-за того, что не сыграет на конкурсе также хорошо, как вечером, вы расстроитесь, и поэтому я выучил другую сонату. В этом весь Рихтер!

Я с Рихтером общался, и было два периода в жизни, когда очень плотно общались. Но мы никогда не теряли друг друга. И он был невероятно трудоспособен. Если он начинал учить какое-то произведение, то это могло продолжаться 12 часов в день. И мы получали закалку, когда вместе учили какое-то произведение, это требовало огромной выдержки. Конечно, Ниночка Львовна, его жена, подходила к нам: «Славочка, ну им же надо поесть, ну хотя бы чаю выпить». Могли на 40 минут прерваться на чай, покурить, а потом опять три часа непрерывной работы. Устаешь, открывается второе, третье дыхание. Это закалка! Эту закалку мы с Наташей Гутман, Олегом Каганом, потом присоединился Виктор Третьяков и Алекс Слободяник, - проходили у Рихтера. А потом он мог месяцами ничего не делать. Не хотел — и все. Отменялись концерты…

Потом он снова загорался: «Готовим такую-то программу». Садились в машину, он за рулем, и едем в Европу. По пути даем концерты в Киеве, Бресте, - дальше Польша, Германия, Италия, Франция, Австрия. И потом обратный путь по другим городам в тех же странах. Тур занимал месяца полтора. Конечно, мы отменяли собственные концерты ради того, чтобы турне с Рихтером состоялись.

Так что самоучкам все равно стоит познавать профессию системно. Во времена моей молодости были гитаристы, которых мы называли «слухачи». Они сидели по лавочкам Львова, и по слуху играли и пели, в основном «Битлз» и «Роллинг Стоунз». А потом, если они попадали в группу и начинали работать, приходилось уже изучать нотную грамоту. Помню, у меня в группе был ударник, и ему надо было простучать определенный ритм, а у него никак не получается, затык. Я ему показываю, что надо считать до четырех. И он начинает считать «Раз-два-три-чееее-тыре!». Все равно ему пришлось учиться. Для этого есть сольфеджио, гармония. Гитаристы тогда не все знали нотную грамоту, но все знали «цифровку» - последовательность гармоний, записанная буквами: С это до мажор, Cmin – до-минор. А нот не знали.

Но есть же знаменитые джазовые музыканты, у которых ноты - это просто мелодия, а сверху — цифровка из гармоний. Если нужно опустить 5 ступень, то пишут Cmin-5.

Из знаменитых самоучек могу выделить цыганских музыкантов. Например, в Венгрии есть знаменитая семья скрипачей Лакатош. Не уверен, что старший Лакатош знает ноты, но он владеет скрипкой феноменально. Я один раз с ним встречался после конкурса, но он не вспомнит это, наверное. А вот его сына мы привозили к нам на фестиваль, и он уже точно знает ноты, он окончил консерваторию в Будапеште».



Юрий Башмет

Кроме того, Юрий Башмет подвел основные итоги завершившегося XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

«Залы заполнены публикой на 100%, можно считать, с учетом введенных ограничений. И надо понимать, что музыканты тоже проживают это трудное время, как и все мы. Опасность заразиться, много потерь среди знакомых и друзей, которые ушли из жизни. И в то же время — усталость от отсутствия концертной жизни. Фестиваль дает нам оптимистичное впечатление, что жизнь продолжается. И не только продолжается, а мы устремляемся к новым высотам. Мы играем мировые премьеры. Приходишь на отчетные концерты Академии, и видишь явный качественный скачок в исполнении молодых артистов, то есть Академия не только имеет смысл, но без нее теперь трудно представить фестиваль. Очень интересно прошел композиторский конкурс, именно потому, что лауреаты — необыкновенно разные авторы и по мышлению, и по музыкальному письму, и по школе. Или вот дирижер впервые выходит дирижировать симфоническим оркестром, - это же очень интересно. Его учат, конечно, но на сцене нужно все это воплотить в жизнь. У нас был в этом году невероятный ажиотаж на прослушиваниях во Всероссийский юношеский оркестр, мы прослушали более 850 музыкантов, представляете! Мы-то собирались по ротации взять несколько десятков, а получилось, что еще один оркестр собрался. Более 100 музыкантов приняли в оркестр.

Мы показали на этом фестивале несколько необычных спектаклей. И Женя Миронов пронзительно прочел «Гамлета». Это и для меня премьера, я никогда не дирижировал ее, хотя хорошо помню фильм со Смоктуновским. Мне кажется, что эта премьера удалась. Абдразаков, как выяснилось, вообще впервые пел в Сочи. Открыли фестиваль, как всегда, спектаклем с Хабенским «Не покидай мою планету», - этот спектакль здесь в Сочи родился, и каждый фестиваль мы открываем этим спектаклем. И Юношеский оркестр тоже родился здесь, и в этом году у них очень серьезная занятость, много концертов. Вообще в этом году получился мощный фестиваль, как мне кажется».

С 14 по 27 февраля 2022 года должен пройти юбилейный XV Зимний фестиваль искусств, и на осень 2021 году планируется еще один гала-концерт.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ