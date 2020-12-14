Manizha стала послом доброй воли ООН

"14 декабря, в день своего 70-летия, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев объявляет о назначении первого российского посла доброй воли. Им стала независимый музыкант, филантроп Манижа Сангин", - говорится в сообщении на сайте представительства.



Manizha

На протяжении своей карьеры певица принимала участие в общественной деятельности, высказываясь в поддержку уязвимых групп населения, включая беженцев и мигрантов.

"Посол доброй воли УВКБ ООН - почетный титул, которого ранее уже были удостоены такие известные личности, как Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Бен Стиллер, Халед Хоссейни. Назначение российского посла свидетельствует о значимости для Агентства ООН по делам беженцев потенциала России в содействии решению проблем вынужденного перемещения и достижению приоритетных направлений деятельности ООН в общемировом масштабе", - заметил глава представительства УВКБ ООН в России Ванно Нупек.

В свою очередь Сангин выразила готовность оказывать поддержку людям, находящимся в тяжелых жизненных ситуациях. Кроме того, она пообещала приложить максимум усилий для того, чтобы люди увидели в беженцах и мигрантах потенциал, который может быть использован на благо развития общества.

Музыкант, автор и исполнитель песен Манижа Далеровна Сангин родилась 8 июля 1991 года в Душанбе. С октября 2019 года она активно поддерживает деятельность УВКБ ООН, принимая участие в проектах и информационных кампаниях на территории России. Во многом это связано с личным опытом певицы. В 1994 году во время гражданской войны в Таджикистане ее семье пришлось бежать из Душанбе.