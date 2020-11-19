Алсу показала «Вольтер» из нового альбома

Она сказала это в интервью Ксении Собчак для YouTube-канала "Осторожно, Собчак!"





По словам певицы, в ходе голосования было невозможно отдать свой голос, не заплатив, все SMS были платными, оно действовало по принципу аукциона. Ведущий Дмитрий Нагиев не раз призывал слать больше платных сообщений, поскольку собираемые деньги идут на благотворительность. Алсу заверила, что действовала в соответствии с правилами телеканала.

