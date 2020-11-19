Алсу показала «Вольтер» из нового альбома

Лирическую балладу написала Дарья Кузнецова, mood-видео сделал Антон Колесник. Кадры с Алсу в студии перемежаются уличными зарисовками на тему взаимоотношений между влюбленными.
«Рада сообщить вам, что завершила работу над новым альбомом и над его оформлением! Изначально, с учётом всех ограничений, мы отсняли лишь mood video, где я прогуливаюсь по осенней Москве. Но потом, соблюдая все меры предосторожности, решили дополнить историю былью, добавив мгновения подлинной любви. Герои видео являются парой не только на экране, но и в жизни! Такие прекрасные и талантливые Елисей Бендас и Юлия Гнедчик. Антон Колесник, спасибо, что так оперативно и красиво воплотил всё задуманное в жизнь! Получилось очень тёплое, жизненное видео о самом главном. Любите и берегите друг друга», - рассказала Алсу.
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