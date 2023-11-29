Иракли призвал «Танцевать как Валера»

«Эксклюзив специально для «Авторадио»: вот как я вас люблю. Предлагаю всем танцевать».

После дэнс-эксперимента певец представил новые коллаборации. Вместе с еще одним известным исполнителем Ильей Зудиным – певцом, поэтом, композитором и идейным вдохновителем группы «Динамит» - они спели новинку этого года трек «Моя Ми». А с молодым рэпером Alex Say Иракли исполнил кавер «Лететь». На живом концерте также прозвучали хиты «Сделай шаг», «Пусть говорят», каверы «Я это ты» и «Вселенная».



Иракли

В интервью ведущим «Авторадио» популярный артист признался, что он скучал по Москве и очень рад встрече с Мурзилками, и поделился личным. Он прокомментировал, как сейчас складываются его отношения с бывшей женой - актрисой и моделью Софьей Гребенщиковой. Экс-супруги вместе воспитывают двоих сыновей – 13-летнего Илью и 10-летнего Александра.

«После развода было очень непросто. Но однажды друзья привели к невероятным людям, которые подсказали, как с помощью ряда упражнений взглянуть на себя со стороны. Я увидел, насколько ужасно вел себя. Мои стратегии привели к расставанию с любимой женой. И это было очень болезненно. После тренинга начался процесс налаживания отношений. Сейчас мы - невероятная команда вокруг детей. Люди, которые нас видят, говорят: «Вы сумасшедшие, почему вы до сих пор не вместе?» - А мы: «Нам и так хорошо, спасибо». И это позволило мне, скажем так, приобрести определенные навыки по нормализации отношений с людьми. Это очень ценно. Я не знаю, может быть, это не универсальное лекарство, но со мной этот тренинг сработал, возможно, потому что мне еще помогала книга Колина Типлинга «Радикальное прощение»».