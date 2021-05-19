Из-за коронавируса исландцы выступят на «Евровидении» в записи

"Сегодня (19 мая) член исландской группы Da i og Gagnamagni сдал положительный тест на коронавирус, - говорится в пресс-релизе. - В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Da i og Gagnamagni приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой".

В ходе полуфинала, который состоится в четверг, песня исландских исполнителей 10 Years будет показана в записи, сделанной во время репетиции 13 мая.

16 мая организаторы конкурса сообщили, что член исландской делегации получил положительный результат теста на коронавирус и был изолирован. Исполнители страны не были в непосредственном контакте с инфицированным человеком, результаты тестов остальных членов делегации были отрицательными.

«Сегодня утром у участника группы Gagnamagni был положительный результат теста [на коронавирус]. К сожалению, это, вероятно, означает, что мы не будем принимать участие в репетиции сегодня или в прямом эфире завтра, и вместо этого будет использована запись нашей второй репетиции. Мы все были очень осторожны на протяжении всей поездки, поэтому это стало огромным сюрпризом», - отметил Дади Фрейр.