Конкурс «Евровидение 2021» пройдет со зрителями

На арену будет допущено не более 3500 зрителей; примерно 20% емкости арены Rotterdam Ahoy. Билеты доступны только тем, кто успешно приобрел билеты на шоу 2020 года - широкой публичной допродажи не будет.

Ожидается, что все зрители будут придерживаться строгих протоколов по охране здоровья и безопасности, установленных правительством Нидерландов в рамках программы мероприятий Fieldlab.

Мартин Эстердал, исполнительный супервайзер конкурса "Евровидение", приветствовал эту новость:

«Мы рады, что голландские власти позволили нам принять аудиторию на 3 живых выступлениях и 6 генеральных репетициях в Роттердаме самым безопасным способом с учетом нынешних обстоятельств. Мир будет наблюдать, когда мы вернем Евровидение в следующем месяце, и, поскольку миллионы людей наслаждаются соревнованием по телевидению и в Интернете, мы рады, что тяжелая работа артистов, делегаций и команды также будет представлена ​​живой публике в Арена Ахой. Безопасное приветствие публики в рамках программы мероприятий Fieldlab также поможет создать отличную атмосферу для тех, кто принимает участие и смотрит дома. Мы несем ответственность за проведение конкурса песни «Евровидение» в это непростое время, и обеспечение здоровья и безопасности всех, кто в нем участвует, и посещение ими этого мероприятия остается нашим главным приоритетом».

Обширный COVID-19 протокол уже разработан для команды конкурса, прессы и артистов, которые был испытан международным агентством SGS, мировым лидером в области инспекции, контроля, анализа и сертификации.

«Цифры всех участников были значительно уменьшены. Делегации намного меньше, и большинство журналистов в этом году будут следить за ходом конкурса песни «Евровидение» из дома в нашем онлайн-пресс-центре. Проверяя всех в Роттердаме каждые 48 часов, и заставляя артистов перемещаться в пределах нашей «безопасной гавани», мы хотим как можно более не допускать распространения коронавируса», - подчеркивает исполнительный продюсер Ситсе Баккер.

В отличие от предыдущих конкурсов, в этом году в нем не будут принимать участие ассоциированные страны.

Все посетители должны иметь возможность предъявить действующий сертификат отрицательного теста, выданный не старше 24 часов после входа. Кроме того, их просят пройти посттест через пять дней после мероприятия. Тестирование осуществляется бесплатно через Testing For Access. Есть только сидящая публика. В этом году в зале нет стоящих зрителей. В зале можно сидеть без маски, но все передвижения (например, к зрительскому месту или в туалет) - строго с маской. Кроме того, для зрителей не из Евросоюза могут быть другие значительные ограничения. 5 мая все покупатели прошлогодних билетов получат инструкции от организаторов.



Участники первого полуфинала

Конкурс «Евровидение» пройдет 18, 20 и 22 мая 2021 года в Роттердаме, Нидерланды. Россия попала в первый полуфинал, певица Манижа выступит третьей.