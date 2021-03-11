Песню в поддержку диктатора Лукашенко сняли с «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал заявление по поводу участия Беларуси в конкурсе песни «Евровидение».
«В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни« Евровидение» (ESC), EBU тщательно изучил белорусскую песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», чтобы убедиться, что она соответствует требованиям правила конкурса.
Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, предложенная песня рискует подорвать репутацию конкурса.
Мы написали телеканалу Белтелерадио, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе.
Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам ESC.
Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации с конкурса этого года».
Видео с этой песней уже удалено с официального Ютьюб-канала конкурса «Евровидение».
Отметим, что группа «Галасы ЗМеста» собрана из бывших участников КВН, поет откровенно политические песни в поддержку кровавого диктатора Белоруссии Александра Лукашенко, высмеивая протестующих и избиваемых силовиками жителей страны. Неоднократно была замечена в участии в митингах и акциях в поддержку диктатора.
Представитель группы уже заявил, что скорее всего официальный Минск сам откажется от участия в конкурсе.
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