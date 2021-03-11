Песню в поддержку диктатора Лукашенко сняли с «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал заявление по поводу участия Беларуси в конкурсе песни «Евровидение».

Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, предложенная песня рискует подорвать репутацию конкурса.

Мы написали телеканалу Белтелерадио, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе.

Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам ESC.

Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации с конкурса этого года».