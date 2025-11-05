Умер Юрий Николаев

По данным SHOT, сегодня телеведущему стало плохо, когда он находился дома. Он длительное время борется с тяжелым заболеванием лёгких.



Юрий Николаев

Это уже не первый случай, когда Юрий Николаев попадал в больницу. В ноябре 2024 года он был доставлен в реанимацию после обморока, где у него диагностировали отёк лёгких. Юрий Николаев был наиболее известен по музыкальным телепрограммам: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память», — написал Николай Цискаридзе.

«Юрий Александрович был заядлым курильщиком, и на фоне вредной привычки у него был диагностирован рак лёгких. В середине октября он был госпитализирован в больницу. Народный артист задыхался, а также у него было сильное головокружение. Также артист перенёс серьёзную операцию на бедре в 2024 году после падения, и в том же году диагностирован ковид», — пишет SHOT.

Николаев родился 16 декабря 1948 года. Окончил ГИТИС по специальности "Актёр театра и кино". С

1970 по 1975 год работал в Театре им. А.С. Пушкина. С 1973 по 1975 год внештатно работал на телевидении. С 1975 года - в штате центрального телевидения Гостелерадио СССР в отделе дикторов. Первая передача, которую вёл Юрий Николаев, называлась "Вперёд, мальчишки!" С 1975 по 1991 год был постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". В 1991 году создал телевизионную продюсерскую фирму "ЮНИКС", выпускающую еженедельную программу "Утренняя звезда", ведущим которой выступал сам Николаев.

С февраля 1997 года - ведущий возобновлённой музыкальной программы "Утренняя почта".

С 2003 по 2008 год работал на телеканале "Россия". С 2009 года вновь стал работать на "Первом канале", где вел шоу "Достояние Республики", программу "В наше время", программу-интервью "Честное слово".