В первом полуфинале «Евровидения» выступят все

Как сообщили во вторник организаторы конкурса, они продолжат участие в запланированных мероприятиях.

"Мы рады сообщить, что ПЦР-тесты всех членов делегаций Румынии и Мальты показали отрицательные результаты", - говорится в сообщении.

Обе страны смогут выступить, как и запланировано, в первом полуфинале, который начинается в 21:00 по местному времени (22:00 мск) во вторник.



Участники первого полуфинала

Тестирование было организовано в качестве меры предосторожности, поскольку ранее по одному члену делегаций Польши и Исландии, проживающие в том же отеле, заразились коронавирусом.

Представители Польши и Исландии, результаты тестов которых оказались положительными, продолжают оставаться в изоляции. Результаты тестов остальных участников делегаций этих стран были отрицательными. Им предстоит сдать тесты еще раз перед репетицией в среду и вторым полуфиналом, который пройдет 20 мая.