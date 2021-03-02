Впервые за 9 лет состоится конкурс на участие от России в «Евровидении»

«Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс «Евровидение». Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зриnели. Яркий пример – шведский «Мелодифестивален». В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения»», - сообщил Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала.

В анонсе отборочного концерта принял участие Пухляш, хорошо знакомый по клипам Little Big. Примет ли участие в этом концерте сам Little Big, не сообщается.

В последний раз национальный отбор на «Евровидение» в России устраивался в 2012 году, его проводил телеканал Россия-1, и победили на нем тогда «Бурановские бабушки». Они заняли в итоге на конкурсе в Баку второе место.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в Youtube за всю историю.