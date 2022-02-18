Юлия Савичева спела про «Майский дождь»

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Певица Юлия Савичева выпустила новую песню «Майский дождь» (слушать песню).

Новый трек рассказывает об отношениях, которые несмотря на всю их неидеальность, держат влюбленных рядом друг с другом и позволяют огоньку этой любви не угасать.

«Главная песня этой весны!», - уверена Юлия Савичева.

Юлия Савичева
Юлия Савичева

«Чем больше песен выпускает Савичева, тем сложнее отличить их друг от друга. Они никакие. В них нет искренних ярких эмоций, но нет и элегичности или драмы. Ни рыба, и ни мясо. Главный их плюс — они не вызывают отторжения. Девочка поет о чем-то романтичном, не дергая Бога за бороду, чтобы стать суперзвездой. «Майский дождь» вроде о весне и отношениях, но вроде и ни о чем. Ну как обычно у Савичевой», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.

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