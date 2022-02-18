Юлия Савичева спела про «Майский дождь»

Юлия Савичева устроила проверку отношениям с супругом на съёмках клипа «Эверест» Юлия Савичева экранизировала песню «Эверест». Задолго до премьеры певица призналась, что её партнёром в клипе о семейных отношениях стал приглашённый актёр. Супруг Юлии – Александр Аршинов – отказался демонстрировать чувства в новом видео, а после приревновал певицу к её брутальному партнёру (смотреть клип). Песня «Эверест» – история истинных чувств – с её взлетами и падениями. Кажется, что слушатели заглядывают в семейную жизнь двух людей, замечают каждый момент нежности и слабости героев.







История о крепкой, партнёрской и нерушимой любви получила продолжение в клипе режиссера Анатолия Патрушева. Главная героиня – певица, которая мечтает написать ту самую песню. Её избранник – главный поклонники и критик, творческий человек, который понимает все её чувства. Кажется, что весь мир – это двое...

Юлия Савичева в 6 платьях станцевала «Сияй» Юлия Савичева выпустила танцевальный клип на недавно вышедший трек «Сияй» с участием победителя 3 сезона шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрия Щебета (смотреть клип). Режиссер клипа Алина Верипя сделала романтично-легкий клип с танцами в разных красивых костюмах.







«На съемках происходила магия! Обожаю такие моменты! Ведь это и есть настоящее творчество. У меня было сразу шесть ярких, не похожих друг на друга образов. Режиссер Алина Верипя очень тонко смогла передать мои чувства и настроение самой песни. Вместе со мной в съемках принимал участие победитель 3 сезона шоу «Танцы» на ТНТ — Дмитрий Щебет. Мы впервые увиделись на съемочной площадке и очень...

Юлия Савичева спела про свою счастливую семью Юлия Савичева выпустила клип на песню «Больше не терять», в которой впервые решила рассказать о своих отношениях с мужем (смотреть клип). «Новый видеоклип на песню «Больше не терять» — это зеркальное отражение нашей истории любви. Я редко рассказываю о моментах из личной жизни, но сейчас я хочу поделиться нашей историей. Как и в любых отношениях, мы с мужем за 17 лет пережили множество сложных ситуаций: не слышали и не понимали, отдалялись от друг друга. Но любовь — это прекрасное чувство, которое притягивает раз и навсегда», - поясняет Юлия Савичева.







Под стандартный евродэнс нулевых годов режиссер Алина Верипя...

Юлия Савичева выпустила свое се ля ви Юлия Савичева выпустила в свет новый альбом «CLV» («Се ля ви») в привычной поп-роковой манере (слушать альбом). В релиз вошло 13 песен, одна из которых – «Лучшее решение» - записана при участии Александра Аршинова. В своем инстаграме певица сообщила, что в этом альбоме собраны эмоции последних трех лет ее жизни.







- Ну вот и настал этот день! – написала артистка после выхода пластинки. - Уже приготовила успокоительные, потому что в этом альбоме я заново переживаю эмоции последних 3 лет своей жизни. В него вложена вся палитра чувств: от безысходности и подавленности до радости рождения ребенка, любви...