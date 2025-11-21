Aerosmith и Yungblud выпустили первый за десятилетие альбом

Вышедший сегодня проект из пяти треков объединяет два поколения рока посредством совершенно нового материала и переосмысленной классики.

В сборник вошли четыре оригинальные песни, написанные Aerosmith и Yungblud, причём вокал на протяжении всего альбома разделён Стивеном Тайлером и Yungblud. Фирменное звучание гитариста Джо Перри стало отличительной чертой релиза.

Наряду с новыми треками в мини-альбом включен ремикс классического хита Aerosmith Back in the Saddle 2025 года, перезаписанный при участии Yungblud.

One More Time теперь доступен на цифровых платформах, а также в продаже имеются ограниченные издания на виниле, CD и кассетах.



Aerosmith и Yungblud

Мини-альбом вышел после того, как Yungblud столкнулся с негативной критикой из-за своего и Aerosmith выступления в поддержку Оззи Осборна на церемонии MTV Video Music Awards.

28-летний музыкант, настоящее имя которого Доминик Харрисон, вышел на сцену вместе с Нуно Беттанкуром и Тайлером и Перри из Extreme на церемонии вручения наград VMA в сентябре, чтобы почтить память покойного кумира Black Sabbath, который скончался в июле в возрасте 76 лет.

Выступление подверглось некоторой критике, так как гитарист The Darkness Дэн Хокинс назвал его «еще одним гвоздем в гроб рок-н-ролла».

Его брат Джастин добавил на своем канале YouTube Justin Hawkins Rides Again: «Похоже, Yungblud позиционирует себя как естественного наследника наследия Оззи, не имея никакого отношения к действительно важным вещам».

Сын Юнгблада и Оззи, Джек Осборн, позже ответил на подкаст последнего Trying Not To Die.

Исполнитель хита I Think I'm Okay сказал:

«Думаю, самое странное во всем этом то, что я просто старался сделать все возможное для твоего старика, ведь он сделал мне такой подарок. Когда люди пытаются интеллектуализировать чувство духа и шестерых музыкантов на сцене, которые кричат: «Я люблю тебя, мужик», это просто ожесточенно и ревностно. Они делают то, что, по их словам, делаем мы — пытаются влезть в разговор, чтобы обрести некую значимость, за счет того, что мы чтим память одной из величайших рок-звезд, когда-либо живших, — а потом говорят о подлинности и тому подобном».

Сам Джек настаивал, что «эти люди, *лядь, не знали», насколько он был вовлечён в жизнь Оззи. Он добавил:

«Они не знают всей этой чертовой истории, того, что знаем мы, и я подумал: «Пошел ты, чувак». Дом что-то значил для моего отца, мой отец что-то значил для Дома. Я написал тебе в ночь концерта: «Чёрт возьми, разгроми его».

Yungblud раскритиковал The Darkness и заявил, что любой, кто критикует дань уважения, не является «настоящим рок-звездой». Он сказал:

«Никто, кто крупнее тебя или более развит эмоционально, никогда не будет говорить о тебе свысока. Твой отец [Оззи] никогда бы так не сделал, Джеймс Хэтфилд [из Metallica] никогда бы так не сделал, Керри Кинг никогда бы так не сделал. [Им] это не нужно. Они просто говорят: "Знаешь что? Это круто". Люди забывают, что рок делает народ. Именно народ делает музыку рок-н-роллом. И насколько я могу судить, людям это чертовски понравилось, и в тот вечер мы смогли показать лицо твоего отца ещё 100 миллионам человек и сохранить это наследие живым».