Родные и друзья выпустили посмертный альбом группы «Високосный Год»

Релиз альбома, над которым много лет неспешно работал музыкант, был осуществлен родными и друзьями артиста.

В альбом «Приносящий удачу» вошло 14 композиций, среди которых песня «Небо без Звёзд» — прообраз хита «Тихий Огонёк» и 2 трека, написанных Инной Желанной в начале 90-х.

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«До сих пор существовал только один альбом группы «Високосный Год» – «Который Возвращается». Он вышел 20 лет назад и подарил множество хитов. Мы верим, что новый альбом «Високосного Года» принесёт удачу всем-всем-всем хорошим людям».

Отметим, что споры среди правообладателей некоторое время назад были улажены, и первый альбом «...Который возвращается», который ранее был удален со всех стримингов, вернулся на площадки. И оба студийных альбома группы «Високосный Год» доступны слушателям.