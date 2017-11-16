«Евровидение» не будет защищать конкурсантов после скандала с Самойловой

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Европейского вещательного союза (ЕВС). Случай с Украиной, когда Киев не пустил на свою территорию конкурсантку от России Юлию Самойлову из-за ее визита в Крым, заставил ЕВС отказаться от попыток «защитить кандидатов от политики» и оставить всё на откуп национальному законодательству принимающих стран.

Представлять Россию на европейском конкурсе песни в Лиссабон поедет Юлия Самойлова, которой не удалось выступить в Киеве в 2017 году из-за проблем с украинским законодательством.

— Правила конкурса песни «Евровидение-2018» предполагают, что отобранные исполнители и члены делегации не должны иметь за собой никаких нарушений, которые позволили бы национальным властям принимающей страны отказать им во въезде в страну-хозяйку в соответствии с ее государственным законодательством, — заявили «Известиям» в пресс-службе Европейского вещательного союза.

В ЕВС также подчеркнули, что теперь «исключительно от национального законодательства принимающей стороны и позиции государственных властей» зависит, станет ли препятствием для участия в конкурсе посещение Крыма кем-то из членов делегации страны-участницы.



Юлия Самойлова

Сама Юлия Самойлова в разговоре с «Известиями» отметила, что у нее не должно возникнуть каких-то трудностей со въездом в Португалию, поскольку законы этой страны она никогда не нарушала.