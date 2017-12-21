У Rolling Stone новый владелец

Компания Penske Media, принадлежащая медиаинвестору Джею Пенске, покупает контрольный пакет (51%) Wenner Media — издателя одного из самых популярных изданий о музыке, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си».

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Журнал основан в 1967 году в Сан-Франциско. На его страницах публикуются также материалы о кино, политике, популярной культуре.

Еще 49% акций принадлежат сингапурской компании BandLab Technologies.

Ранее сообщалось, что основатель журнала Джанн Веннер выразил надежду, что ему удастся найти покупателя, который понимает миссию Rolling Stone.