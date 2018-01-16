Александр Рыбак снова подал заявку на Евровидение

Сейчас артист планирует участвовать в конкурсе с песней «That's How You Write Song» собственного сочинения. Представители певца характеризуют ее как удивительную и веселую поп-песню со ссылками на диско и фанк 70-х.

— Я буду счастлив вдохновить людей верить в их талант и осмелиться записать все свои идеи и мысли на бумаге! — говорит о песне сам Рыбак.

Клип, который выпустили в поддержку песни, максимально близко отражает ее содержание. Режиссер клипа Frederic Esnault. Собственной мечтой Александра Рыбака прямо сейчас является, конечно же участие в этом песенном конкурсе.

Напомним, Александр Рыбак победил с песней Fairytale в «Евровидении» девять лет назад с рекордным для этого конкурса результатом (ему поставили высшие баллы наибольшее количество стран).

За 9 лет Рыбак выиграл шоу талантов «Kjempesjansen», премию Hedda, премию «Грэмми», сотрудничал с DreamWorks Animations, выступал перед несколькими президентами, в том числе Бараком Обамой и гастролировал почти в 50 странах мира. А недавно Александр Рыбак провел 48 рождественских тематических концертов в Норвегии.

- Я знаю, что вероятность того, что тот же самый артист может выиграть «Евровидение» дважды, минимальна, но для меня было бы честью снова представлять Норвегию в этом конкурсе! — говорит Рыбак.

Судьба артиста решится только 10 марта, когда он в числе 10 участников норвежского отбора представит свою песню телезрителям.