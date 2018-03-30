Американский музыкант заживо сгорел в ДТП

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на New England Cable News.

Басист метал-групп Old Man Gloom, Cave In и Zozobra погиб в результате аварии на платной дороге. Он ехал на пикапе и врезался в ограждение.

Скофилд умер после возгорания машины от многочисленных ожогов, травм, полученных из-за столкновения, и удушья дымом. Ему было 39 лет.

Коллеги по коллективу Cave In выразили соболезнования родным погибшего. «Он был единственным в своем роде. Наш лучший друг и необъятный мир нашего вдохновения», — отметили музыканты.