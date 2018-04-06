Басков и «Мумий тролль» выступят на «Славянском базаре»

О фестивале, который пройдет с 9 по 18 июля 2018 года в Витебске, рассказали директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко, председатель жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018», народный артист России, композитор Александр Морозов, заслуженный артист Российской Федерации, пианист и дирижёр Сергей Жилин, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Маргарита Левченко.



Фото - Вера Парамонова.

Александр Сидоренко сообщил, что оргкомитет «Славянского базара» практически закончил прием заявок на конкурс. Во взрослом и детском конкурсах будет по 21 участнику. На сегодняшний день из огромного количества присланных заявок экспертная комиссия отобрала около тридцати. Участники от Германии, Польши, Армении и др. были определены путем национального отбора. Впервые на «Славянский базар» были поданы заявки из таких стран, как Гвинея, Вьетнам и Египет. Уже на следующей неделе будет обнародован точный список конкурсантов.

– Я уверен, что в этом году благодаря нашему конкурсу мы увидим и узнаем новые имена, новых исполнителей. Мы не делаем звёзд, а лишь даём им толчок, – подчеркнул Александр Сидоренко.

Как обычно, «Славянский базар в Витебске» готовит обширную программу, которая рассчитана на любые вкусы и любую аудиторию. В концерте открытия фестиваля 12 июля примут участие Наталья Орейро, Рафаэль, Димаш Кудайберген и многие другие. В рамках фестиваля состоится творческий вечер композитора Александра Морозова, посвященный его 70-летию и 50-летию его творческой деятельности. В Летнем амфитеатре Витебска 18 июля сыграет группа «Мумий Тролль». Молодежь наверняка оценит ночной концерт «Ритмы лета», где выступят такие востребованные артисты, как Макс Барских и Alexeev. С сольными концертами на «Славянском базаре» выступят Николай Басков, Ирина Аллегрова, арт-группа «Хор Турецкого», Егор Крид, Тимати, Елена Ваенга, «Сплин», Зара и др. 13 июля на сцену Летнего амфитеатра выйдут Горан Брегович со «Свадебно-похоронным оркестром» и Эмир Кустурица с No Smoking Orchestra.

На Аллее звезд перед Летним амфитеатром будет заложена именная звезда Розы Рымбаевой. Народная артистка Казахской ССР порадует поклонников большим сольным концертом, а также примет участие в творческом вечере Александра Морозова.

Готовит фестиваль и масштабную цирковую программу, в которой, в частности, примут участие братья Запашные с шоу «UFO. Цирк с другой планеты». Возле Летнего амфитеатра развернется цирк-шапито Николая Челнокова «Клоунариум» с участием артистов оригинального жанра. В рамках «Ночи юмора» выступят Михаил Галустян и Александр Ревва. В Доме кино состоится показ фильма Эмира Кустурицы «По Млечному пути», а также пройдет творческая встреча с сербским режиссером.

В рамках проекта «Театральные встречи–2018» пройдут спектакли с участием известных артистов – Александра Балуева, Елены Яковлевой и др. Зрители увидят оперетту «Тайна мистера Х» в исполнении труппы Даугавпилсского театра, а также проект с участием Олега Меньшикова.

Достаточно разнообразной окажется и программа классической музыки. В частности, на «Славянском базаре в Витебске» отметит свой юбилей Молодежный белорусско-российский оркестр и даст концерт «Вивальди-оркестр» Светланы Безродной. Необычайно широким окажется и круг мероприятий IV Фэста уличного искусства, где каждый прохожий может сам оказаться частью шоу, и всё это – совершенно бесплатно.

Помимо этого, в рамках «Славянского базара в Витебске» будут вручены Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017–2018 годы.

– В ближайшие дни мы ждем подписания решения Высшего Госсовета Союзного государства, и тогда будет известно, кто станет лауреатом премии, – сказала начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Маргарита Левченко.

13 июля на «Славянском базаре в Витебске» пройдет День Союзного государства. В гала-концерте «Союзное государство приглашает...», который состоится на сцене Летнего амфитеатра, примет участие оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина с участием популярных исполнителей, финалистов телевизионных проектов и международных фестивалей.