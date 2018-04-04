Диана Арбенина и Гай Германика устроили в Подмосковье перестрелку

Спокойную жизнь Вельяминово нарушили развернувшиеся съемки клипа на новую песню Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» «Инстаграм». Режиссером видео выступила самый эксцентричный режиссер российского кинематографа Валерия Гай Германика, известная своими громкими киноработами. В сотрудничестве со «Снайперами» Германика предложила снять клип, основанный на документальных событиях.

«Сегодня мы снимаем историю двух людей, которые так сильно друг друга любят, что им тяжело в обычной жизни, - комментирует сценарий нового клипа Диана Арбенина. - Это видео адресовано подросткам, которые нуждаются в повышенном внимании. Если нам не безразлично общество, в котором мы живем, надо обращать внимание на молодежь. Я считаю, надо максимально защищать подростков. 16-18 лет – это самый рисковый возраст».

По словам лидера группы «Ночные Снайперы», это самое лучшее видеовоплощение песни «Инстаграм», которое могло быть.



Диана Арбенина. Фото - Наталья Габбасова.

«Я редко снимаю клипы, и уж если берусь за эту работу, то получается настоящее кино со сложной драматургией», - призналась режиссер Валерия Гай Германика.

Всех журналистов, присутствующих на съемках, интересовал главный вопрос: как сработались две грандиозные личности рок-сцены и кинематографа Арбенина и Германика,

«С Дианой мы сработались сразу, с первых минут нашего общения нашли общий язык», - поделилась Валерия Гай Германика.

Готовое видео появится уже этой весной. А пока легендарная группа «Ночные Снайперы» продолжит свой масштабный тур по городам России и странам мира, приуроченный у 25-летию своей творческой деятельности. Грандиозный концерт в Москве по случаю юбилея состоится 4 ноября в СК «Олимпийский».