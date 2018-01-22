«Мельница» сняла «мистический детектив»

«После нашего недавнего петербургского концерта мы поехали в церковь Святой Анны, где нам давали помещение в течение двух ночей для съемок клипа. Звезда нашего клипа – Народная артистка России, Народная артистка Удмуртии Елена Петрикова (звезда цирка Запашных). И еще у нас там есть очень красивый ворон. Лена Летает, ворон летает. Все это происходит в готических интерьерах. Там разыгрывается история, которую я бы обозначила, как «мистический детектив», - рассказала НСН артистка.



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По словам Хелависы, сейчас клип находится в стадии монтажа, и его релиз состоится уже до конца зимы.