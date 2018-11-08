Милонов предложил ставить опыты на Монеточке и Noize MC

Соответствующую позицию он высказал в ходе пресс-конференции, пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Психиатры должны брать, таблетки им вкачивать и изучать, слюна потекла или не потекла. Вот для чего нужны эти исполнители. Больше ни для чего они не нужны - чтобы ставить на них опыты в психиатрии», - сказал В.Милонов, критикуя творчество таких популярных исполнителей, как Монеточка, рэпер Noize MC.



Монеточка

Также ранее В.Милонов предложил приговаривать к 15 суткам ареста популярных у молодежи исполнителей за нецензурную лексику в песнях и заявления, имеющие негативный подтекст.

Ранее СМИ сообщили, что В. Милонов направил письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с предложением восстановить в России институт цензуры.