На британских фестивалях запретят пластиковые бутылки

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

Соответствующие требования организаторы фестивалей выдвинут по отношению к приглашенным к сотрудничеству бизнесам: например, в вендинговых машинах также нельзя будет размещать коробки с пластиковыми соломинками.

Крупный фестиваль «Гластонбери» еще в феврале объявил, что на его территории не должно быть пластиковых бутылок уже в 2019 году. По подсчетам организаторов, за время фестиваля выброшенными оказываются около 1 млн пластиковых бутылок.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует на всей своей территории запретить продажу пластиковых трубочек и некоторых других одноразовых изделий из пластика.