На конкурсе исполнителей «Витебск» победу разделили Казахстан и Румыния

Победители официально будут объявлены завтра, но уже стали известны все оценки конкурсантов по обоим турам конкурса - «Славянский хит» и «Фестивальный хит».

Больше всего очков завоевали сразу два исполнителя: Амре (Казахстан) и Марчел Рошка (Румыния), у них по 156 очков. Ернар Садирбаев (Амре) — обладатель красивого, равномерно окрашенного эстрадного вокала и необыкновенной артистичности, в качестве мирового хита он весьма драматично спел французский шлягер Je Dors Sur Des Roses. А румынский тенор Марчел Рошка спел The Prayer на смеси английского и итальянского языков, причем постоянно жонглируя регистрами, вплоть до переключения в диапазон контратенора. Это вряд ли ему помогло бы, если бы его натуральный тенор не звучал так блистательно.

Условное второе место заняла известная украинская певица Мила Нитич со 154 очками. Многие ее помнят по «Золотой звезде» от Аллы Пугачевой на «Новой волне 2009». С тех пор Мила Нитич еще более окрепла как вокалистка, и в качестве мирового хита осмелилась спеть Je Suis Malade – перепеть Далиду очень непростая задача. Однако Мила Нитич спела ее блистательно, очень чисто и по-настоящему драматично, как большой эстрадный артист.

Условное третье место разделили белорус Евгений Курчич, спевший Crying группы Aerosmith вокальными приемами «Песняров», и польская певица Сильвия с сильным и громким голосом. У них по 151 очку.

Жюри распределит все призы и спецпризы, и завтра объявит об официальных итогах.

В финале конкурса члены жюри вышли на сцену со своими главными хитами. Выступили украинский оперный певец Владимир Гришко, чешская певица Михаэла Носкова, итальянская звезда Робертино Лоретти, казахская звезда Роза Рымбаева, польский певец Михал Качмарек. А завершила вечер уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, которую публика завалила цветами и воздушными шарами.