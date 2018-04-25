Представлен наряд Самойловой для «Евровидения 2018»

"Евровидение" в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая, а финал — на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова споет песню "I Won't Break" во втором полуфинале под шестым номером. Ранее певица рассказала, что дизайнером ее наряда стала Анастасия Задорина.



Дизайнер наряда Анастасия Задорина

"Это будет платье нежно-голубого цвета. Оно выполнено из шелка, воротник-стойка, манжеты и ворот будут расшиты жемчугом, драпировки придадут мягкость образу. Я вдохновлялась песней, но прежде всего — самой личностью Юли, ее историей. Это девушка, которая многое пережила и не сломалась. Это достойно уважения. У нее действительно сильный характер и олимпийская воля к победе", — сказала РИА Новости Задорина.

По ее словам, при создании сценического наряда она учитывала пожелания самой артистки, которая, например, просила добавить драпировки. Платье получилось очень женственным, при этом оно отражает характер Самойловой и идею ее номера, отметила дизайнер.

"Мы создали образы для всей команды. Более того, Zasport создал капсульную коллекцию, посвященную "Евровидению", и мы запускаем флешмоб в поддержку Юли, в котором примут участие звезды музыки и спорта", — уточнила Задорина.