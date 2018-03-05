Российская участница «Евровидения» выпустит книгу

Она рассказала, что в прошлом году к ней обратилось издательство "Эксмо" с предложением написать автобиографию, однако Самойловой и ее родственникам не понравилась эта идея, так как она не хотела раскрывать подробности своей жизни.



Юлия Самойлова

"В итоге мы договорились, что книга будет художественной, но основанной на моем жизненном опыте. Я описала свою жизнь, как она есть. Может, кто-то будет разочарован, потому что я не предстаю в ней милой девочкой в розовом платьице и с кудряшками, а такой, какая я есть в жизни. Я писала ее не сама, у меня был наставник — мой друг Сергей Павловский", — рассказала певица РИА Новости.

В этом году Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение-2018". Певица должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.