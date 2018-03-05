Российская участница «Евровидения» выпустит книгу

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Певица Юлия Самойлова сообщила, что в начале апреля выпустит книгу, которая основана на ее биографии.

Она рассказала, что в прошлом году к ней обратилось издательство "Эксмо" с предложением написать автобиографию, однако Самойловой и ее родственникам не понравилась эта идея, так как она не хотела раскрывать подробности своей жизни.

Юлия Самойлова
Юлия Самойлова

"В итоге мы договорились, что книга будет художественной, но основанной на моем жизненном опыте. Я описала свою жизнь, как она есть. Может, кто-то будет разочарован, потому что я не предстаю в ней милой девочкой в розовом платьице и с кудряшками, а такой, какая я есть в жизни. Я писала ее не сама, у меня был наставник — мой друг Сергей Павловский", — рассказала певица РИА Новости.

В этом году Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение-2018". Певица должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.

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