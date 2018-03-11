Самойлова презентовала песню I Won't Break для «Евровидения 2018»

"Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять Евровидение. Девушка с характером и песня со стержнем — только в нашем эфире", — объявили в эфире программы "Время".

Песня I Won't Break, с которой Юлия поедет конкурс, была презентована на Первом Канале 11 марта.



Юлия Самойлова

Детали номера пока не разглашаются.

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания, - говорит певица. - Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем».

Глава Российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта: «У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда – наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!».

Над новой песней для Юли работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн (с Леонидом Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении – песни Дины Гариповой и Полины Гагариной).

Леонид Гуткин: «Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ «замка из песка», который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле – крепок как скала».

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне (в 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене). Детали выступления Юлии пока держатся в секрете, но общую идею Алексей выразил так: «Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное – веры».

«Евровидение-2018» пройдет в мае в Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал – 12 мая. Россия выступит во втором полуфинале.