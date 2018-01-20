Тенор Канг Ванг и сопрано Екатерина Морозова на фестивале «Новый Год в Консерватории – 2018»

Страницы интернет-изданий пестрели анонсами этого события, начиная с лета. Ближе к объявленной дате концерта, а это 31 декабря, воцарилось некое безмолвие, которое стало беспокоить, появился вопрос: будет ли обещанный концерт? Предчувствия сбылись: певец заболел и перенёс своё выступление на более поздний срок.

Фирма-устроитель фестиваля проявила себя в этой ситуации с самой лучшей стороны, пообещав предоставить возможность обладателям билетов посетить концерт Кауфмана, когда певец поправится. 31 декабря сцена БЗК была отдана австралийцу китайского происхождения тенору Канг Вангу, который выступал с разрешения Программы развития молодых артистов Э. Линдеманна Метрополитен – оперы. Партнёршей тенора в этом концерте была солистка Большого театра, сопрано Екатерина Морозова.

Концерт проходил в сопровождении Национального филармонического оркестра России при художественном руководстве Владимира Спивакова. Дирижировал в этот вечер маэстро Александр Соловьёв, дирижёр Большого театра. Вела концерт Галина Власенюк.

Фестиваль, приуроченный к Новому Году, естественно, начинался с празднично оформленного фойе Консерватории, Тут и алый ковёр, и огромная красиво украшенная ёлка, и столы с бокалами шампанского для приглашённых гостей на белоснежных скатертях. Праздничную атмосферу умело поддерживал вежливый персонал фестиваля.

В зале царила праздничная атмосфера среди собравшейся публики. Многие уже были знакомы с тенором Канг Вангом по его выступлению на конкурсе профессионалов «Бельведер», который проходил весной теперь уже прошлого года в театре «Геликон-Опера». Тогда певец был отмечен первой премией этого престижного состязания.

Екатерина Морозова, успешная солистка Большого театра, запомнилась зрителям в премьерном представлении оперы «Идиот» Вайнберга в Большом театре в партии Настасьи Филипповны, незаурядно проявив себя не только как певица, но и как драматическая актриса.

Концерт открылся увертюрой к опере «Сила судьбы» Дж. Верди. Был задан тон программе, содержавшей произведения европейских композиторов, как в первом, так и во втором отделении. В программу первого отделения вошли сочинения Г. Доницетти, Д. Россини, Д. Верди, Д. Пуччини.



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Вокальную часть концерта открыл Канг Ванг исполнением арии Эдгардо из третьего действия оперы «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти. Зазвучал тенор очень красивого, бархатного тембра, объёмный и наполненный, покорив публику безупречным звуковедением. Артист искренен в передаче эмоций в своём открытом обращении к зрителю, призывая к сопереживанию. Именно в таком ключе была исполнена Канг Вангом ария Альфреда из второго действия оперы «Травиата» Дж. Верди. В известные, знаменитые интерпретации исполнения этой части оперы артист сумел привнести своё прочтение, проведя эту арию в искреннем состоянии безмятежного счастья, без излишней экзальтации, в доверительной манере общения со зрителем. Эта линия исполнения была продолжена певцом в арии Рудольфа из оперы «Богема» Д. Пуччини.

Во втором отделении концерта Канг Ванг исполнил арии романтического плана. Это ария Вертера из одноимённой оперы Ж. Массне и каватина Ромео из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно. Особенностью интерпретации знаменитых арий мирового тенорового репертуара от Канг Ванга можно назвать особую исповедальность исполнения, когда артист исходит из сугубо своих, глубоко личных переживаний, ставя своё «Я» в центр повествования. Певец, вольно или невольно, оказался носителем основной идеи конфуцианства, переданной средствами европейской культуры.

Инструменты передачи смыслов находятся в арсенале артиста на самом высоком уровне. Это и безупречная вокальная техника, и прекрасный язык исполняемого произведения, а это итальянский, французский. На втором сольном концерте Канг Ванга 4 января зрители услышали совершенно безупречный русский язык при исполнении романсов П. Чайковского и С. Рахманинова. Такое случается редко и для нас особенно приятно!

Достойной партнёршей Канг Ванга в предновогоднем концерте была сопрано Екатерина Морозова. На сцену вышла очень красивая, стройная певица, исполнив виртуозную арию Семирамиды из одноимённой оперы Д, Россини. Исполнительница была сосредоточена и погружена в себя, но постепенно раскрепостилась, доверительно обратясь к залу. Особенно это порадовало в красивейшей арии Чио-Чио-Сан из оперы «Мадам Баттерфляй» Д. Пуччини, затем в арии Адрианы из оперы «Адриана Лекуврер» А. Чилеа. Изысканно романтично была исполнена ария Русалки из оперы «Русалка» А. Дворжака.

Да, вечер получился праздничный, доставив зрителям огромное удовольствие высоким искусством исполнителей, красотой, изяществом, великой музыкой.

Фестиваль «Новый год в Консерватории» — серия мероприятий, ежегодно проводимых в МГК им. П.И. Чайковского в праздничный период компанией Ildar Bakeev Entertainment. Этот фестиваль уже прочно занял своё место среди множества других подобных мероприятий. Его цель, со слов Ильдара Бакеева, – наглядно доказать, что классическая музыка – это не скучно. «Единственная причина, по которой людям может не нравиться классическая музыка, на наш взгляд, – они слышали ее в неинтересной интерпретации, – говорит Ильдар Бакеев. - Для нашего фестиваля мы со всей серьезностью подходим к выбору не только исполнителя, но и программы: у нас звучат шедевры классики в исполнении мастеров сцены!»

Людмила КРАСНОВА