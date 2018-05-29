Уличные музыканты Лондона стали принимать оплату картой

Новая схема, которая, по словам организаторов, является первой подобной в мире, была введена в городе при поддержке столичных властей шведской фирмой iZettle, которую в этом месяце выкупил PayPal, передает ТАСС.

"Теперь еще большее число лондонцев сможет поддержать замечательных, талантливых уличных исполнителей столицы", - написал в своем Twitter мэр Лондона Садик Хан.

Бесконтактный считыватель карт, который музыкант может подключить к своему смартфону или другому электронному устройству, позволяет прохожим оставлять пожертвования фиксированной суммы, например, в £2.

Новая схема оплаты перед введением ее в действие тестировалась на улицах города на протяжении нескольких недель. Одна из участниц эксперимента - уличная исполнительница Шарлотта Кэмпбелл, для которой такие выступления являются основным источником дохода - рассказала Би-би-си, что бесконтактные платежи позволили ей значительно повысить размер заработка. "Никогда еще не было такого, чтобы столько людей подходили и оставляли пожертвования, пока я пою. А зачастую кто-то подходит, а другие смотрят на него и тоже решаются подойти", - отметила она.

Столичные власти еще в 2015 году запустили в городе специальный проект Busk in London, направленный на поддержку уличных музыкантов. Цель этой программы - помочь исполнителям найти подходящее место для выступлений и организовать взаимодействие с местными властями и полицией, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия. Именно в рамках этой программы схему бесконтактных пожертвований в ближайшие месяцы собираются распространить во всех районах Лондона.