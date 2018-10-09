Власти Петербурга проверят траты коммунальщиков на концерт «Ленинграда»

Ранее стало известно, что Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства приобрел 40 VIP-билетов по 12 тысяч рублей каждый на концерт "Ленинграда", который состоится в Петербурге 19 октября.



Ленинград

Информация о покупке билетов у единственного поставщика — ООО "Аллошоу" — размещена на сайте госзакупок.

Председатель жилищного комитета Валерий Шиян написал руководству ГУП письмо с рекомендацией вернуть потраченные на билеты деньги и передать их любому нуждающемуся в помощи детскому дому или больнице, сообщается в пресс-релизе городского ведомства.

"Комитет силами контрольно-ревизионного отдела и отдела обеспечения закупок и учета имущества проведет проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия и работы в рамках государственного заказа", — добавляется в нем.

РИА Новости