Ворота воспетого The Beatles Strawberry Field откроют для туристов

Детство Джона Леннона, довольно несчастливое, прошло неподалеку от Strawberry Field, и детский дом стал для него своеобразной "отдушиной": он со своими друзьями часто играл там, а одним из любимых развлечений для него был ежегодный праздник в саду Strawberry Field. В 1973 году красивое викторианское здание было снесено и заменено новым, от прежних времен остались только знаменитые ворота (это копия, оригинал находится в музее Beatles) – место паломничества фанатов Beatles. В 2005 году детский дом закрылся, и с тех пор Армия спасения использовала здание в качестве молельни.

"И вот, наконец, впервые в конце весны – начале лета 2019 года это невероятное место откроется для посетителей. Это будет суперсовременный центр с выставочным залом, магазином и кафе. Но мы не забываем о нашей истории: там также появится учебный центр для детей с трудностями развития", — рассказала менеджер благотворительной организации по развитию Джули Азертон.



The Beatles

"Ворота останутся, не переживайте, но теперь они откроются для вас", — добавила она.

В зале нового центра появится интерактивная выставка, которая расскажет о детском доме Армии спасения, детстве Леннона и истории песни Strawberry Fields Forever, навсегда обессмертившей это место.

"А еще у нас будет "сад мира и любви". Джон приходил на "Земляничное поле", чтобы собраться с мыслями и набраться сил, и мы создаем сад, в котором будет ощущение мира и спокойствия. В саду появится мозаика Imagine — копия мемориала в нью-йоркском Центральном парке", — рассказала сотрудник Армии спасения.

Нынешний год будет для Ливерпуля особым: в музее Beatles откроется большая выставка, посвященная 50-летию поездки Beatles в Индию.

"Мы ведем переговоры с Полом Маккартни, Ринго Старром, семьями Джона Леннона и Джорджа Харрисона, собираем рассказы свидетелей этой поездки. Это было потрясающее время для "битлов": они были предоставлены самим себе, вокруг не было журналистов, этот период тишины и раздумий очень повлиял на них", — рассказала менеджер по маркетингу музея Диана Гловер.

На презентации присутствовала и сестра Леннона по матери Джулия Берд, директор туров по Ливерпулю клуба Cavern, в котором в свое время начинали юные "битлы", и автор двух книг, проливающих свет на ранние годы жизни ее знаменитого брата. В беседе с РИА Новости Берд рассказала, что общается с вдовой брата Йоко Оно и его сыновьями и активно участвует в разработке ливерпульских программ, посвященных Beatles.

"Я остаюсь девочкой из маленького города, лучшего города на нашей планете", — улыбаясь, сказала она.