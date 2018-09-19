Возбуждено дело о продаже наркотиков в клубе рэпера Басты

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Как следует из открытых источников, клуб Gazgolder принадлежит одноименному продюсерскому центру, один из владельцев которого — Василий Вакуленко, известный рэпер Баста. Оперативное мероприятие прошло в клубе в Нижнем Сусальном переулке еще 9 сентября.



Баста

"В ходе проведения оперативного эксперимента в ночном клубе "Газгольдер", расположенном по адресу: Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 26, неустановленное лицо совершило незаконный сбыт вещества массой 1,13 грамм, которое, согласно экспертизе, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, что является значительным размером", — сказал собеседник агентства.

В понедельник по этим материалам возбудили уголовное дело.

На официальной странице клуба в Instagram опровергают информацию о распространении и продаже наркотиков.

"Мы опровергаем факт распространения и торговли наркотиков в клубе и будем, как и всегда, настаивать на распространении объективной и правдивой информации, если она касается клуба "Газгольдер", творческого объединения "Газгольдер" и нашей репутации. Представители "Газгольдера" готовы ответить прямо на все вопросы, если претензии к нам будут конкретно сформулированы. Мы призываем к объективному расследованию, а не распространению домыслов и слухов", — говорится в сообщении.

Василий Вакуленко (Баста) также опроверг информацию о продаже наркотиков в заведении.

"Информация не соответствует действительности. По этому адресу находится пять клубов. Никаких оперативных мероприятий у нас в клубе не было. Если были, то должен быть протокол, фамилия сотрудника, а тут "неустановленные лица" купили у неустановленного человека, опираясь только на установленное место. Должен быть номер уголовного дела, фамилия сотрудника, который его ведет ", — сказал Вакуленко РИА Новости.