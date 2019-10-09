Адвокат рассказал подробности о деле по авторским правам Лолиты

По его словам, Лолита в заявлении просит привлечь к ответственности компанию "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн". Около года назад в суд был представлен договор на отчуждение прав на песню "На "Титанике", который Лолита не подписывала, и суд встал на сторону певицы, рассказал адвокат. После этого она написала заявление в СК, и там начали проверку.



Лолита

"В рамках проверки была проведена экспертиза почерка, которая установила, что это не подпись Лолиты. Но поскольку Следственный комитет усмотрел там признаки мошенничества, это дело передали в МВД. Проверка требует большого количества времени, так как делались запросы по счетам", - сказал собеседник агентства.

Жорин добавил, что не понимает, почему именно сейчас "пошла волна новостей в прессе".

РИА Новости пока не располагает комментариями компании "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн"

Елена Кипер - музыкальный продюсер, написавшая для Лолиты более десятка песен ("На "Титанике" в их число не входит).