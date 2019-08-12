Artik объявил о рождении дочери

Весной Артем Умрихин, более известный под творческим псевдонимом Artik, посетил премию «Жара Music Awards» в сопровождении жены Рамины, которая не скрывала округлившийся живот от окружающих. И вот сегодня Умрихин поделился радостной новостью: на свет появилась долгожданная дочь.



Artik с женой и дочерью

Роды Рамины проходили в одной из элитных клиник Майами, в которой рожали многие из российского шоу-биза. «My girlz», — коротко прокомментировал Умрихин в инстаграме, традиционно прикрыв лицо малышке маской.

Солист группы Artik&Asti женился на своей избраннице в 2016 году. Год спустя в той же клинике Майами появился их первенец Итан.