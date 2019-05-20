Билан и Лазарев готовы в третий раз ехать на «Евровидение»

С 14 по 18 мая в Тель-Авиве прошел международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Финал «Евровидения-2019» в эфире Love Radio комментировала Яна Рудковская, продюсер Димы Билана, победившего в конкурсе «Евровидение-2008». Яна Рудковская в очередной раз доказала, что обладает невероятным чутьем по части талантов, и угадала не только лидера, но и многих фаворитов «Евровидения-2019».

Не обошелся эфир и без сенсационных заявлений. Во время подсчета голосов Яне Рудковской позвонил Дима Билан. Певец вышел на связь из Торонто за сорок минут до своего концерта. Он рассказал, что также следит за голосованием и переживает за Сергея Лазарева, а на вопрос, не собирается ли артист сам еще раз покорить «Евровидение», Дима Билан дал неожиданный ответ.

Певец признался, что готов представить Россию на международном музыкантом конкурсе. «Независимо ни от чего, я думаю, третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене», – заявил Дима Билан в прямом эфире Love Radio.



Дима Билан и Сергей Лазарев

Сергей Лазарев, который во второй раз занял на конкурсе «Евровидение» третье место, сразу по окончании конкурса также заявил, что готов попробовать свои силы на этом конкурсе в третий раз.