Букмекеры поставили на победу России на «Евровидении-2019»

На данный момент согласно рейтингу, в котором учитываются ставки различных букмекерских контор, певец Сергей Лазарев, который выступит от России, имеет наибольшие шансы на победу – 13%. Следом за ним располагается Швеция (9%), которая пока что не определилась с представителем на конкурсе, на третьем месте оказалась Италия (7%), которую представит певец Махмуд.





Также в первую десятку попали Нидерланды, Бельгия, Франция, Румыния, Кипр, Австралия и Исландия.

В 2019 году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил это право благодаря победе Нетты Барзилай в 2018-м в Лиссабоне.