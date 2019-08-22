Елка сняла клип на Манхэттене

«Николин день» - это осмысление русской традиции уличных гуляний в XXI веке. Для «русской цивилизации», чья культура активно развивалась по рекам и морям, Никола или Николай – это покровитель и «скорый помощник» во всех бедах и опасностях. Для русской истории и культуры его образ - неотъемлемая часть и одно из начал образа «загадочной русской души», символ чудес.