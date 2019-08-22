Елка сняла клип на Манхэттене

Съемки ролика проходили в единственный выходной артистки в туре по США и Канаде.
Мне хотелось показать чуть-чуть суматохи Манхэттена и вид на Нью-Йорк из панорамных окон высотки. Но это не клип про город, это напоминание о том, что в любой суете можно и нужно уметь возвращаться к себе, слушать себя и ловить то, что люди называют гармонией, – рассказывает Елка.
В клипе певица гуляет по дневному Манхэттену, едет в такси по вечернему городу и смотрит на него с высоты птичьего полета, стоя у окна в вечернем платье.
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