Елка спела балладу на украинском с Dilemma

- Мы сидели вместе на студии и показывали Ёлке наши песни из будущего альбома и она просто влюбилась в трек “Танемо”, который, к тому времени, был уже записан и полностью готов к выпуску, - комментирует фронтмен Dilemma Джей Бардаченко. - И когда в скором времени родилась “Давай, літай”, я не мог не сделать ей предложение спеть вместе!
Напомним, что оба артиста выпускаются на одном лейбле Velvet Music.
К песне Dilemma и Ёлка сняли неоновый дуэтный клип, режиссер клипа - Ольга Третьякова.
- Я поздравляю нас с выходом шикарного клипа! И я очень рада, что у нас есть совместная песня, я нескромно считаю, что она чудесная! - говорит Ёлка о коллаборации.
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