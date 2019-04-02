Гранде и Моне выпустили песню для фанатов, где всё объяснили

Ари и Виктория Моне выпустили «Монополию» - песню, которой они безжалостно дразнили несколько дней поклонников в соцсетях. И поскольку они лучшие друзья, - они нашли повод спеть сразу про всё. Видео снято режиссером Гранде Альфредо Флоресом и... «бывшим» Арианы - танцором Рики Альваресом. В ролике также снялся Donté Colley, он же «мотивационный танцующий парень» из известного вирусного видео.

В «Монополии» Гранд и Моне используют стиль Колли, чтобы окружить себя ожившими деньгами, сердцами и конфетти, а также отвергнуть ненавистников, негативы, лукавство и... Трампа.





Что касается самой песни, ее продюсируют Social House и Тим Суби, и в ней упоминается шампанское Clicquot, вокальный педагог Гранде - Эрик Ветро и даже персонаж из Nutty Professor. Есть также заметная линия о симпатиях к «женщинам и мужчинам» (в прошлом году Моне заявила, что стала бисексуалкой), и даже отсылка на шумиху вокруг трека «7 Rings». Недавно мы сообщали, что Republic Records отдала 90% роялти за песню в собственность Роджерса и Хаммерштейна, чтобы использовать рифф «My Favorite Things» из «Звуков музыки». Но это явно не беспокоит Ари и Вику: «Если бы я дала тебе свой ПИН-код, ты бы остался на всю жизнь, - поют они. - Хотя мы отдавали эти 90% за победу».

«Монополия» объявлена ​​«благодарностью фанатам», и это потому, что Гранде и Моне ест, что праздновать прямо сейчас. За несколько часов до выхода песни Billboard сообщил, что "7 Rings" - теперь самый успешный сингл Grande в ее карьере - он возглавляет Hot 100 в течение восьмой недели, обогнав семинедельный успех трека «thank u, next».