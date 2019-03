90% роялти за 7 Rings Ариана Гранде отдает за рифф

«Видео Арианы Гранде Thank You, Next было настолько хорошим, что сломало интернет (или, по крайней мере, несколько задержало публикацию комментариев на YouTube», — пошутили представители сайта.





Клип опубликовали 30 ноября. Как отмечает Pop Crave, Thank You, Next побил рекорд по скорости набора первого миллиона просмотров, которые он получил за 35 минут.