90% роялти за 7 Rings Ариана Гранде отдает за рифф

Трек «7 Rings» шестую неделю держится в Billboard Hot 100. И его присутствие в сет-листе большого тура Гранде Ari's Sweetener World Tour гарантирует, что он, вероятно, останется на вершине в обозримом будущем.

Одной из отличительных черт бэнгера является то, что в нем использован рифф из мегапопулярного трека «My Favorite Things». Поп-принцесса является страстным поклонником этой музыки. Использование этого риффа имеет для Арианы большой смысл. Но оказывается, что за обеспечение этих прав была взята огромная плата. Сколько? По данным The New York Times, Гранде согласилась передать Конкорду 90 процентов авторских отчислений за «7 звонков».

Конкорд владеет правами на «Мои любимые вещи», которые были написаны Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерштейном II. Это два из 10 авторов, перечисленных в кредитсах на «7 Rings». Таким образом, у Гранде остается только 10 процентов прибыли, чтобы расплатиться с восемью оставшимися авторами. Предположительно, команда Арианы подписала сделку всего за несколько недель до выхода сингла в январе этого года.





И она не единственная, кто платит за сэмплы из Sound Sound Music. «Биллборд» отметил, что Гвен Стефани пожертвовала 50 процентов авторских отчислений за «Wind It Up» 2006 года. Учитывая огромный успех обоих треков, наверное, что это того стоило.