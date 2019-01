Видеозапись исполнения песни We Will Rock You была выложена на фейсбук и собрала десятки тысяч комментариев и 16 миллионов просмотр за несколько дней.

Монахини являются участниками хора Дочерей Святого Павла.

Монахини исполняют композицию с воодушевлением, изображают движения гитаристов и танцуют под We Will Rock You.