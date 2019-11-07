Lady Gaga отменила концерт за 20 минут до его начала

Певица написала в инстаграме:

"У меня синусит и бронхит, мне очень плохо и грустно. Я не хотела вас подвести. Но я больна и чувствую такую слабость, что не могу выйти на сцену. Люблю вас, я вам все возмещу, обещаю".



Lady Gaga

Леди Гаге предстоит выступить в Лас-Вегасе с шоу Enigma восьмого ноября, и с Jazz&Piano девятого ноября. Следующие ее концерты запланированы на 28, 30 и 31 декабря.

Сейчас исполнительница работает над шестым студийным альбом, который, по ее словам, будет называться Adele. Пока нет информации о том, когда он выйдет.