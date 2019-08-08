Manizha отказалась от участия в фестивале против протестов

Об этом она сообщила в инстаграме, затем удалив свой пост. Manizha попросила не искать «какого-то подтекста».

«Я музыкант и музыка нужна, чтобы объединять людей вне расовых, гендерных, религиозных и политических убеждений», — пояснила она.



Manizha

Фестиваль Meat&Beat пройдет 10-11 августа. Организаторы объявили, что на сцене выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группы "Градусы" и OQJAV, Клава Кока, Бьянка, MANIZHA и другие звезды.

Группа OQJAV, заявленная в афише, сообщила, что это не соответствует действительности. Концертный директор Полины Гагариной, выступление которой было заявлено в программе, говорил, что не получал предложений от парка Горького. Последнее в парке отрицают.

Егор Крид публично не прокомментировал участие, в комментариях фанаты просят его не принимать участие в таком фестивале.

Ранее Парк Горького устроил фестиваль «Шашлык Live» в день несогласованной акции на московских бульварах. Мэрия заявила, что за день его посетили более 305 тысяч человек. Парк объяснил высокую посещаемость фестиваля тем, что он стал «ключевым мероприятием летнего сезона».

10 августа на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг оппозиции за свободные выборы. Мэрия Москвы запретила рэперу Face и группам «Кровосток» и IC3PEAK выступать на нем под угрозой отмены согласования. Митинг должен пройти с 14:00 до 17:00 10 августа.