Maruv будет болеть за Лазарева на «Евровидении»

"Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже — у нас с ним есть классная, интересная совместная история — буду его поддерживать. Но хочется посмотреть и другие выступления, поддержать артистов, которые будут делать что-то интересное", — приводит агентство УНИАН слова певицы.



Maruv

Maruv также заявила, что больше не будет участвовать в отборах на Евровидение, потому что конкурс "пережил себя" и стал неактуален.

Анна Корсун победила в национальном отборе, однако не стала подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) из-за "кабальных условий договора". На фоне скандала, связанного с выступлениями Maruv в России, исполнительница заявила, что не хочет выступать на Евровидении-2019 с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков.

Помимо Maruv, от участия в конкурсе отказались еще четверо финалистов отбора. В итоге Украина пропустит Евровидение. А сама Maruv приедет весной 2019 года с гастрольным туром по России.

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Гарри Корен пожелал удачи российскому исполнителю Сергею Лазареву на международном песенном конкурсе Евровидение, передает корреспондент РИА Новости.

"18 мая в Тель-Авиве пройдет финал международного музыкального конкурса Евровидение. Мы хотим пожелать удачи всем участникам конкурса, в том числе и вашему представителю, россиянину Сергею Лазареву", - сказал посол, выступая на церемонии открытия стенда "Израиль" на Международной туристической выставке MITT 2019. - "Нам очень важно дать всем российским гостям и почитателям этого музыкального праздника возможность почувствовать себя в Израиле как дома", - отметил Корен.