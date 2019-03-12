Ёлка стала «Главной»

Вслед за Сергеем Лазаревый, презентовавшим осенний сингл «Холодный ноябрь», Елка также связала свою композицию с осенью.





- Это вам для доброй грусти, — написала певица, презентуя новую композицию. - Осень — она для того и есть, чтобы бродить в раздумьях, задавать себе вопросы, не спешить с ответами и, что-то вспоминая, загадочно улыбаться. Даже если немного грустно.

