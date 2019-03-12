Ёлка стала «Главной»

Трек был представлен лейблом Velvet Music 12 марта 2019 года.
- Я, как человек интуиции, очень многие вещи в своей жизни не могу обосновать, - говорит исполнительница о своей новой работе. - Просто есть внутренний посыл. И я впервые иду у него на поводу. Куда он меня приведет – я не знаю. Но тут не может быть никаких подкрепляющих фактов, их просто нет. Это совершенно иная грань меня. В этом есть та оголенная боль, которую я не могла себе позволить раньше. «Яаvь» – нефть моей души. И для того, чтобы перешагнуть эту боль, мне надо ее спеть.
Песня «Главной» была представлена в сопровождении видеоклипа, снятого режиссером Давидом Бинтсене, сообщает Intermedia. В нем можно увидеть странные фигуры людей на постаментах, необычных роботов, делающих скульптуры из каменных форм и саму Ёлку в необычных футуристических костюмах с железным украшением на переносице.
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